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Silivri cezaevi müdürü FETÖ'den gözaltına alındı

İstanbul merkezli 8 ilde Bylock kullandığı tespit edilen cezaevi çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 24 cezavi çalışanınndan 19'u gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Silivi Cezaevi Müdürü'nün de olduğu öğrenildi.

Silivri cezaevi müdürü gözaltına alındı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) cezaevi yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü H.T'nin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları iddia edilen ve aralarında Silivri Ceza İnfaz Kurumu Müdürü H.T. ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 25 personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma bünyesinde, İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale, Kırıkkale, Tokat, Ordu ve Rize'de 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü H.T'nin de aralarında bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına alındı.

Savcının talebi üzerine nöbetçi hakimlikçe verilen karar uyarınca şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılıyor.

Soruşturma kapsamında daha önce 230 personel hakkında işlem yapılmış, bunlardan 17'si tutuklanmıştı.
  • 22 Kasım 2016, Salı 09:51
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