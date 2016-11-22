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'ten bir acı haber daha!

'teki maden faciasında hayatını kaybeden işçilerinden birinin daha cesedine ulaşıldı.

Siirtten bir acı haber daha!
'in Şirvan İlçesi'ne bağlı Maden Köyü'ndeki Bakır madeninde 17 Kasım'da meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçiler için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürerken, bugün saat 14.40 sıralarında bir işçinin daha cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. Şimdiye kadar heyelan Faciasından 7 kişinin cenazesi çıkarılırken, halen toprak altında bulunan 9 kişi için yapılan arama ve kurtarma çalışması sürüyor. Yetkililer, aynı bölgede başka işçilerin de olabileceği ihtimali üzerine, çalışmalarını söz konusu noktada yoğunlaştırırken, çıkarılan ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Siirt Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
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  • 22 Kasım 2016, Salı 15:27
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