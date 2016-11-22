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na düzenlemesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olanların çocukları ve kardeşleri, istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, askerdekiler ise istemeleri halinde terhis edilecek.

O kişiler için askerlik zorunluluğu kalkıyor

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun hükmünde kararname kapsamında Milli Savunma Bakanlığına yönelik düzenlemede, Kanunu'na geçici madde eklendi. Böylelikle FETÖ'nün darbe girişimi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemleri, görevi olmadığı halde engel olmaya çalışırken şehit olanların çocukları ile kardeşleri, istekli olmadıkça silah altına alınmayacak. Bunlardan askerde olanlar ise istemeleri durumunda terhis edilecek.
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  • 22 Kasım 2016, Salı 10:54
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