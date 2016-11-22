Saha dışı!

Savaşın acı yüzü kendisini bir kez daha gösterdi. Halep'in köklü kulüplerinden Al İttihad'ta forma giyen 29 yaşındaki Abdul Fettah Aga Suriye'den ailesi ile birlikte Türkiye'ye kaçarak Hatay'a sığındı. Aga'nın ülkesinden getirdiği para bitince ailesinin geçimini sağlamak için çay ocağında çalışmaya başladı. 25 yaşındayken iç savaştan dolayı yeşil sahalardan kopan sporcu, futbol özlemini Antakya Atatürk Stadı'nda yaptığı idmanlarla dindirmeye çalıştığını belirtti. 3 Temmuz 2007yılında Halep Olimpiyat Stadı'nın açılışındaoynanan Fenerbahçe-Al İttihad dostlukmaçının 9. dakikasında Fenerbahçe'yeyaklaşık 40 metreden gol atan AbdulFettah Aga, futbol oynadığı günleriniçok özlediğini söyledi.
'LİSANSIMI ALAMADIM'
Al İttihad'ın altyapısından yetiştiğini ve A takımında forma giydiğini ifade eden Aga, "Milli takıma kadar yükseldim, 47 kez milli formayı giydim. Halep'tekiOlimpiyat Stadı'nın açılışındaki özelmaçta karşılaştığımız Fenerbahçe'yekarşı forma giydim, attığım o golühala unutamıyorum. İç savaşınbaşlamasıyla 5 yıl önce çocuklarımı,ailemi alarak Suriye'yi terk ettim,Türkiye'ye sığındım. Savaş hali olduğu için lisansımı da alamadım. Hiçbir kulüpte top oynama şansım olmadı. Şimdi de maddi imkansızlıklar yüzünden ailemi geçindirmek için bir kıraathanede çaycı olarak çalışıyorum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.