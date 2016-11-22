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Saha dışı!

Suriyeli milli futbolcu savaştan kaçtı, Hatay’a sığındı. Çaycılık yaparak geçimini sağlayan genç adam 2007 yılında Fenerbahçe’ye 40 metreden gol atmıştı...

Saha dışı!
Savaşın acı yüzü kendisini bir kez daha gösterdi. Halep'in köklü kulüplerinden Al İttihad'ta forma giyen 29 yaşındaki Suriye'den ailesi ile birlikte Türkiye'ye kaçarak Hatay'a sığındı. Aga'nın ülkesinden getirdiği para bitince ailesinin geçimini sağlamak için çay ocağında çalışmaya başladı. 25 yaşındayken iç savaştan dolayı yeşil sahalardan kopan sporcu, futbol özlemini Antakya Atatürk Stadı'nda yaptığı idmanlarla dindirmeye çalıştığını belirtti. 3 Temmuz 2007 yılında Halep Olimpiyat Stadı'nın açılışında oynanan Fenerbahçe-Al İttihad dostluk maçının 9. dakikasında Fenerbahçe'ye yaklaşık 40 metreden gol atan Abdul Fettah Aga, futbol oynadığı günlerini çok özlediğini söyledi.

'LİSANSIMI ALAMADIM'
Al İttihad'ın altyapısından yetiştiğini ve A takımında forma giydiğini ifade eden Aga, "Milli takıma kadar yükseldim, 47 kez milli formayı giydim. Halep'teki Olimpiyat Stadı'nın açılışındaki özel maçta karşılaştığımız Fenerbahçe'ye karşı forma giydim, attığım o golü hala unutamıyorum. İç savaşın başlamasıyla 5 yıl önce çocuklarımı, ailemi alarak Suriye'yi terk ettim, Türkiye'ye sığındım. Savaş hali olduğu için lisansımı da alamadım. Hiçbir kulüpte top oynama şansım olmadı. Şimdi de maddi imkansızlıklar yüzünden ailemi geçindirmek için bir kıraathanede çaycı olarak çalışıyorum" dedi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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