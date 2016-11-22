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PKK'nın elebaşları hakkında yakalama emri!

Ankara Merasim Sokak'taki terör saldırısıyla ilgili PKK/PYD elebaşlarından , , , , ve 'in de aralarında bulunduğu 48 örgüt üyesi hakkında yakalama emri çıkarıldı.

PKKnın elebaşları hakkında yakalama emri!
Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da askeri servis araçları geçerken düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, aralarında PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından ve , PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşı , PKK'nın yöneticileri , ve 'in de bulunduğu 48 örgüt elemanı hakkında yakalama emri çıkarıldı.
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  • 22 Kasım 2016, Salı 13:15
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