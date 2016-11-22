PKK'nın elebaşları hakkında yakalama emri!

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Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da askeri servis araçları geçerken düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, aralarında PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşı Salih Müslim, PKK'nın yöneticileri Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin'in de bulunduğu 48 örgüt elemanı hakkında yakalama emri çıkarıldı.
- 22 Kasım 2016, Salı 13:15
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