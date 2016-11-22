Terör örgütü PKK'ya yurt içinde ve yurt dışında darbe vurulmaya devam ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde dört adet terör örgütü sığınağı ve hedefinin imha edildiği bildirildi.
TSK'nın açıklamasında, "22 Kasım 2016 tarihinde 16.57-17.24 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 4 adet hedef (sığınak ve dinamik hedefler) imha edilmiştir" denildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri aktarıldı.
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