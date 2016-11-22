TSK'nın açıklamasında, "22 Kasım 2016 tarihinde 16.57-17.24 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 4 adet hedef (sığınak ve dinamik hedefler) imha edilmiştir" denildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri aktarıldı.