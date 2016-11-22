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Oturan adam

Oturan adam
Trabzon'da çay ocağı işleten Halit Şahin, bir süre önce yol üzerinde bulunan masalarını kaldırmak isteyen zabıta görevlileriyle tartıştı. Ardından kent meydanında oturma eylemine başladı. Öyle ki tam 68 saattir eylemini bırakmadı! Yalnızca tuvalet ihtiyacı için kalktığını söyleyen Şahin, "4 gündür buradayım, 68 saat oldu. Gece gündüz bu koltukta oturuyorum, sadece tuvalet ihtiyacı için kalkıyorum" dedi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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