ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "Türk medyasının çoğu üyesi, darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğuna yönelik düşünceyi durdurmak için hiçbir şey yapmadı" diye konuştu.



Kirby, günlük basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'nin CBS kanalında yayınlanan '60 Dakika' programındaki konuşmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesinin ABD Adalet Bakanlığı ile ilgili bir konu olduğunu belirten Kirby, buna ilişkin yorum yapmak istemediğini belirtti.

TÜRK MEDYASI HİÇBİR ŞEY YAPMADI

Erdoğan'ın CBS kanalına verdiği mülakatı seyrettiğini söyleyen Kirby, "Türkiye halkı neden ABD'nin darbe girişiminin arkasında olduğuna yönelik bir hisse kapıldı?" sorusu üzerine şöyle konuştu: "Türk medyasının çoğu üyesi, bu düşünceyi durdurmak için hiçbir şey yapmadı. Türk halkının aklından geçenleri ve bu düşünceye nasıl kapıldıklarını bilmiyorum. Bu komik bir durum, ABD'nin bununla bir ilişkisi yoktu."

ERDOĞAN ABD'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

Fethullah Gülen'in herhangi bir soruşturmaya tabi olmadan ABD'de yaşamını sürdürmesi nedeniyle eleştirilerde bulunan Erdoğan, "(Darbe girişimi için) ABD'yi suçlamayacağım ama halkım bu şekilde düşünecek. Neden hala bu adamı ülkenizde tutuyorsunuz? Onu orada tuttuğunuz sürece, hiç kusura bakmayın ama Türk milletinin ve halkının bakışı bu şekilde" ifadelerini kullanmıştı.

