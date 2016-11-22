ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "Türk medyasının çoğu üyesi, darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğuna yönelik düşünceyi durdurmak için hiçbir şey yapmadı" diye konuştu.
Kirby, günlük basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'nin CBS kanalında yayınlanan '60 Dakika' programındaki konuşmasına ilişkin soruları yanıtladı.
Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesinin ABD Adalet Bakanlığı ile ilgili bir konu olduğunu belirten Kirby, buna ilişkin yorum yapmak istemediğini belirtti.
TÜRK MEDYASI HİÇBİR ŞEY YAPMADI
Erdoğan'ın CBS kanalına verdiği mülakatı seyrettiğini söyleyen Kirby, "Türkiye halkı neden ABD'nin darbe girişiminin arkasında olduğuna yönelik bir hisse kapıldı?" sorusu üzerine şöyle konuştu: "Türk medyasının çoğu üyesi, bu düşünceyi durdurmak için hiçbir şey yapmadı. Türk halkının aklından geçenleri ve bu düşünceye nasıl kapıldıklarını bilmiyorum. Bu komik bir durum, ABD'nin bununla bir ilişkisi yoktu."
ERDOĞAN ABD'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ
Fethullah Gülen'in herhangi bir soruşturmaya tabi olmadan ABD'de yaşamını sürdürmesi nedeniyle eleştirilerde bulunan Erdoğan, "(Darbe girişimi için) ABD'yi suçlamayacağım ama halkım bu şekilde düşünecek. Neden hala bu adamı ülkenizde tutuyorsunuz? Onu orada tuttuğunuz sürece, hiç kusura bakmayın ama Türk milletinin ve halkının bakışı bu şekilde" ifadelerini kullanmıştı.
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ey ABD şeytanı bu darbenin arkasında devlet olarak yokuz deseniz de ABD yi temsil eden zenginlerin kuklası bizdeki FETOCULAR gibi sizinde CIA nız var. CIA nın gittiği yol ABD şeytanının yoludur. EVET isteyen medya hayır desin. bu coğrafyada ve dünyada olan bütün şeytanca olan olayların arkasında ABD vardır. SİYONİST ZENGİNLER vardır. ABD ,İSRAİL, ve AB siyonist HAÇLILARI vardır. MEDYA VECUMHURBAŞANIMIZ YOK DESE BİLE buna ben inanmam. siz 40 yıl ÖNCEDE AYNI İDİNİZ ŞİMDİ DE. önce çok güçsüz idik şimdi bu coğrafyada hepinizle olmasa da sizle boy ölçüşürüz.
darbenin arkasında kesinlikle siz varsınızda ondan
Medyanın yalan yazmasını mı istiyorsun sayın bay Kirpy? İğneyi pardon dikenini önce kendine batır!
Durdurmak mi ? Ulan serefsiz Guleni besleyen onu kollayan siz serefsizler degilmisiniz? Nasil zorunuza gidiyor? Bizimde sizin gibi serefsiz muttefiklerimizin olmasi zorumuza gidiyor. Utanmaz adiler.
tabiki siz varsınız ,darbenin arkasında benmi olucaktım ,,karşınızda aptal yok ,komikmiş asıl senin bu açıklaman komik , çocukmu kandırıyorsun ,
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