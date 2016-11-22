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O da öldü

O da öldü
İzmir Karşıyaka'da bir barda geçen Cumartesi akşam biri polis biri de bar sahibi 3 kişinin öldüğü kavgada başından vurulan 37 yaşındaki Sinem Alptuğ'un da beyin ölümü gerçekleşti. Diğer yandan olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Olay gecesi, halen firarda olan Cem Erdem'in arkadaşlarıyla doğum gününü kutladığı, ölenlerden polis memuru Mustafa İnal'ın da kutlama için masada bulunduğu belirlendi. İddiaya göre, kavgada ölen müteahhit Halil Kaya, kendi istek parçası değil Cem Erdem'in istek parçası söylenince, masalarına gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmanın ardından da silahlar çekildi. Polis, Kaya'yı öldürdüğü öne sürülen Erdem'i arıyor.

Ceyhan TORLAK
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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