Tüm Türkiye Saadet Özcan'ı, İzmir'in Menderes İlçesi'nde görev yaptığı okuldaki okul müdürünün yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrenciye porno film izlettiği ve istismarda bulunduğunu ortaya çıkarmasıyla tanıdı. Öyle ki Özcan, okul müdürü Adil Ş.'nin 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğunu öğrendi. 17 Mayıs 2014 tarihinde durumu jandarmaya ihbar etti. Bunun üzerine okul müdürü gözaltına alındı. Toplamda 102 yılhapsi istenen Adil Ş, suçlamalarıkabul etmedi, ancak tutuklandı. Davanın 22 Eylül'deki duruşmasında heyet, mağdur çocukların İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi. 6 öğrenciden 5'i, iki yılönceki taciz anlarını İstanbul AdliTıp Kurumu'nda uzmanlara birkez daha anlattı. İşte tam da busırada yürekleri yakan bir ayrıntıortaya çıktı. Tacizi anlattıkları sırada büyük travma yaşayan öğrencilerin, tutuklu Adil Ş.'yi kastederek uzmanlara korku içinde, "Anlattıklarımızdan sonra o çıkmaz değil mi?" diye sordukları ortaya çıktı. Çocukların bu ifadeleri,yaşadıkları korkuyu bir kez dahagün yüzüne çıkardı.
HER ZAMAN DESTEK! Saadet Özcan, kızların ifadelerinin ortaya çıkmasının üzerine "Birlikte beraberlik içerisinde, iyi yürekli insanlarla bu durumu aşacağız" dedi.Öte yandan Özcan'ın geçtiğimiz 11 Kasım tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile görüştüğü öğrenildi.
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