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O çıkmaz değil mi?

’de bir okul müdürünün, 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili ifadesi alınan mağdur çocukların sözleri ise yürekleri yaktı.

O çıkmaz değil mi?
Tüm Türkiye 'ı, 'in Menderes İlçesi'nde görev yaptığı okuldaki okul müdürünün yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrenciye porno film izlettiği ve istismarda bulunduğunu ortaya çıkarmasıyla tanıdı. Öyle ki Özcan, okul müdürü Adil Ş.'nin 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğunu öğrendi. 17 Mayıs 2014 tarihinde durumu jandarmaya ihbar etti. Bunun üzerine okul müdürü gözaltına alındı. Toplamda 102 yıl hapsi istenen Adil Ş, suçlamaları kabul etmedi, ancak tutuklandı. Davanın 22 Eylül'deki duruşmasında heyet, mağdur çocukların İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi. 6 öğrenciden 5'i, iki yıl önceki taciz anlarını İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda uzmanlara bir kez daha anlattı. İşte tam da bu sırada yürekleri yakan bir ayrıntı ortaya çıktı. Tacizi anlattıkları sırada büyük travma yaşayan öğrencilerin, tutuklu Adil Ş.'yi kastederek uzmanlara korku içinde, "Anlattıklarımızdan sonra o çıkmaz değil mi?" diye sordukları ortaya çıktı. Çocukların bu ifadeleri, yaşadıkları korkuyu bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

HER ZAMAN DESTEK!
Saadet Özcan, kızların ifadelerinin ortaya çıkmasının üzerine "Birlikte beraberlik içerisinde, iyi yürekli insanlarla bu durumu aşacağız" dedi.Öte yandan Özcan'ın geçtiğimiz 11 Kasım tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile görüştüğü öğrenildi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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