Neredesin Benay!

Benay Altındere, 7 gün önce çalıştığı işyerinden bir kişinin evinde kalmak için ailesinden izin istedi. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Kızlarının hayatından endişe eden aile,”Perişan durumdayız” dedi.
Bursa'da oturan Benay Altındere(15) 5 ay önce lisedeyken staj yaptığı bir alışveriş merkezinde çalışmaya başladı. Geçen Çarşamba akşamı babası Kenan Altındere'den "İşyerinde çalışan bir ablam var çocuğunu sevmek istiyorum bu akşam. Onlarda kalabilir miyim" diyerek izin aldı. Benay Altındere, gece saatlerde babasına cep telefonundan 'Baba biz çay içiyoruz.Sabah beni erken uyandır işe gideceğim' diye mesaj gönderdi. Sabah kızına ulaşamayan Altındere, 'Baba ben Benay, ben arama yapamıyorum, işe gidiyorum' yazılı mesaj aldı. Gün içersinde kızından haber alamayan Kenan Altındere, endişelenmeye başladı. Eşi Gülbahar Altındere'yi de yanına alıp Benay'ın çalıştığı alışveriş merkezine gitti. Ancak kızlarının işe gitmediğini öğrendi. Eve döndüklerinde ise kızlarının kıyafetlerini değiştirdikten sonra ayrıldığını fark etti. Her yerde kızını arayan Kenan Altındere, Benay'ın gittiği bir markette kontörlü telefon sorduğunu, bu telefondan iki arkadaşını arayarak kaldıkları öğrenci yurdunda yer olup olmadığını sorduğunu fakat yanlarına gitmediğini öğrendi. Benay'ın hayatından endişe eden ailesi, "Aramadığımız yerkalmadı. Perişan durumdayız" dedi. Ekipler genç kız için arama çalışması başlattı.
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