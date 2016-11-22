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NATO’yu uyardık

NATO’yu uyardık
Milli Savunma Bakanı , NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e FETÖ'cü askerler için uyarıda bulundu. NATO'da görevli FETÖ'cü askerlerin iltica talebinde bulunduğuna ilişkin açıklamaları hatırlatan Bakan Işık, "İltica taleplerine kesinlikle olumlu cevap verilmemeli. Aksi bir durum Türkiye için kabul edilemez" dedi. Stoltenberg ise "Bu konuda Türkiye'nin yanındayım" mesajı verdi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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