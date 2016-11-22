Muhalefete çağrı

BAşbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin önergeyi geri çekip çekmeyeceğine ilişkin sorulara da, "Yeni bir şey olması için ortada yeni bir teklifin olması lazım" karşılığını verdi. Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu devam ederken düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
TECAVÜZÜ KAPSAMAYACAK:
(Cinsel istismar düzenlemesi) Bu yapılan düzenleme bir ihtiyaca binaen, Türkiye'de fiilen var olan bir uygulamadan, törelerden kaynaklanan gerekçelerle gündeme getirilmiştir. Asla tecavüz suçlarını kapsamamaktadır, kapsamayacaktır.
AF DEĞİL, DÜZENLEME: Şu anda düzenleme o tarihten öncesini (16 Kasım) ilgilendiren bir düzenlemedir. Bir af değildir, hukuki bir düzenlemedir. Başka bir şey konuşulacaksa, CHP ve MHP'nin kendi teklifini getirmesinin en doğru yol olduğunu söylüyoruz.
YENİ TEKLİF: Başka bir düzenleme getirilmesi bu eleştiriyi yapanların sorumluluğunda değil midir?
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