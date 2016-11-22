Yol Durumu
  1. Oturan adam
  2. O çıkmaz değil mi?

Minik Efe’den örnek bağış!

Minik Efe’den örnek bağış!
Balıkesir'de yaşayan birinci sınıf öğrencisi Efe Sözen, herkese örnek olacak bir davranışa imza attı. Kumbarasında biriktirdiği 56 lirayı Kızılay'a bağışladı. Sözen, "Babam Kızılay'ın kumbarasını eve getirmişti. Ben de harçlıklarımı fakir ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılsın diye biriktirdim. Bu paralarla fakir öğrencilere oyuncak alınmasını istiyorum" dedi. 'le kumbarayı birlikte açarak paraları sayan Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Gündoğdu, minik bağışçıya teşekkür belgesi verdi.
Etiketler: ,
  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar