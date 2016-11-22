Minik Efe’den örnek bağış!

Balıkesir'de yaşayan birinci sınıf öğrencisi Efe Sözen, herkese örnek olacak bir davranışa imza attı. Kumbarasında biriktirdiği56 lirayı Kızılay'a bağışladı. Sözen, "Babam Kızılay'ın kumbarasını eve getirmişti. Ben de harçlıklarımı fakir ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılsın diye biriktirdim. Bu paralarla fakir öğrencilere oyuncak alınmasını istiyorum" dedi. Efe Sözen'le kumbarayı birlikte açarak paraları sayan Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Gündoğdu, minik bağışçıya teşekkür belgesi verdi.
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