Kılıçdaroğlu ya yalancı ya da cahil

TEKLİFİ AYIRARAK GENEL KURULA İNDİRECEĞİZ

Malum yasa Komisyonıa çekilmiştir. Komisyonumuz yarın toplanacak. Şimdiye kadar ilk defa bir kanun komisyona çekilmiyor. Muhalefet 'çekemezsiniz' dedi. Bu akla ziyan bir yyaklaşımdır. Artık çekilir mi, çekilmez mi tartışma geride kaldı. Şu anda çekilmiş ve komisyona havale edilmiş durumdur. Teklifi ayırarak genel kurula indireceğiz. Biz bu tasarıyı Meclis'e getirdiğimizde, bu önergeyi eklediğimizde bir derdimiz vardı. Toplumda küçük yaştaki çocukların, kadınların eşleri cezaevinde olduğunda bir mağduriyet sözkonusuydu. Bir adım atmıştık. Ancak gelen tepkiler bizi bu teklifi komisyona çekmeye karar aldırdı. Bundan sonra mağduriyeti olduğunu iddia eden kişilerin CHP'ye teklif yapmaktan başka seçeneği kalmadı.

MAĞDUR KİŞİLER ANA MUHALEFET PARTİLERİNE GİTMELİ

Mağdur olduğunu söyleyen ailelerin muhalefete taleplerini iletmekte fayda var. Hiç hak etmediğimiz ithamlarla, düşünmediğimiz suçlarla karşı karşıya kaldık. Resmi olarak evlenmiş olmasına rağmen, mağdur olmasın diye bir adım attık. Bundan sonra mağdurum diyen bir ailem varsa adres belli. Gidecek ana muhalefet partisine diyecek ki, "Ben eşimi severek evlendim." Eğer muhalefet aklıselimle gelirse değerlendirilir. Bugün CHP sayın Genel Başkanın grup toplantısı oldu.

SAYIN KILIÇDAROĞLU YA CAHİLDİR YA DA YALANCIDIR

Birçok toplantıda olduğu gibi sayın Kılıçdaroğlu akla ziyan yaklaşımda bulundu. 15 Temmuz şehit ailelerine verilen değer ve haklar PKK'yla savaşırken hayatını kaybeden ailelerimize verilmedi dedi. Ben hukukçuyum, tabiri caizse başıma kaynak sular döküldü. Şehit olan askerlerimzin ailelerine askerlik yapmama hakkı verildi. Bugünkü KHK o haktan 15 Temmuz ailelerin de yararlanması içindi. Kılıçdaroğlu ya yalancı ya da cahildir! Kılıçdaroğlu'nun sözleri akla ziyan yaklaşımdır. Şehitler arasında ayrım yapan bir yaklaşım akla ziyan yaklaşımdır.