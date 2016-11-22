Kıbrıs müzakereleri sonuçsuz kaldı

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında yapılan müzakerelerin, Rum tarafının aşırı taleplerde bulunması ve uzlaşmaz tavırlarından dolayı sonuçsuz kaldığı belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı liderliğindeki Türk tarafının, müzakerelerde son ana kadar sürdürdüğü iyi niyetin karşılığında beklediği adımları Rum tarafından göremediği öğrenildi.

Sorunun aşılması için Rum tarafı ve Yunanistan arasında mekik diplomasisi yürüten BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, dün akşam geç saatlerde her iki liderle ayrı ayrı görüştü.

Le Mirador Otel'de gerçekleşen görüşmelerde, Rum lider Nikos Anastasiadis başkanlığındaki Rum tarafının aşırı taleplerde bulunması ve uzlaşmaz tavırlarından dolayı müzakerelerin sonuçsuz kaldığı kaydedildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis arasında 7-11 Kasım tarihlerinde Mont Pelerin kasabasında gerçekleştirilen müzakerelerin son gününde Rum lider Anastasiadis, masada Türk tarafının açılımları karşısında zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti.

BM de müzakerelerin bir hafta aradan sonra 20-21 Kasım'da İsviçre'de yeniden devam edeceğini duyurmuştu.

