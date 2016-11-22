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Kendini yaktı

Börek tezgahını temizlerken üzerine sıcak su dökülen genç kızın karın bölgesi yandı...

Kendini yaktı
Talihsiz olay dün 'da yaşandı. Börek salonunda çalışan Merve Usul (19), sıcak su dolu olan tezgahta temizlik yapmaya başladı. Cam bölümünü silmek için eğilen genç kız, dengesini kaybedip düşünce üzerine sıcak su döküldü. Karın bölgesi yanan Usul, çağrılan ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. 'un hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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