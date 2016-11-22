Olağanüstü Hal kapsamında yeni Kanun Hükmünde Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 7586, TSK'dan 1988 personel ihraç edildi.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda bin 259, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 391, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 338, Jandarma Genel Komutanlığında 403, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 7 bin 586 personel, Kanun Hükmünde Karaname ile mesleklerinden ihraç edildi.



KHK ile ayrıca, 155 kamu personeli görevlerine iade edildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 14, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 94, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'ndan 1, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'ndan 45, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 131 kişi ihraç edilirken, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlıklarından da çok sayıda ihraç gerçekleşti.



7 gazete, 1 dergi ve 1 radyo kanalının yanı sıra, eğitim, kültür ve diğer alanlarda faaliyet gösteren, çeşitli illerdeki 193 dernek ve vakıf da KHK ile kapatıldı.

