Kadıköy’de top mermisi!

İstanbul'da dün Kadıköy Rıhtım Beşiktaş İskelesi yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen güçlendirme ve yenileme çalışmaları sırasında top mermileri bulundu. Kepçe denizden aralıklarla toplam 9 topmermisi çıkartıldı. Polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Top mermilerini incelemek üzerine bölgeye Bomba İmha Uzmanları ve Olay Yeri İnceleme ekipleri gitti. Ekiplerincelemenin ardından kullanılmamıştopları detaylı inceleme yapılması içinemniyete götürdü. Savcılık talimatınedeniyle basının görüntü almasına izinverilmedi.
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