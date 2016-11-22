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’de top mermisi!

Kadıköy’de top mermisi!
İstanbul'da dün Rıhtım Beşiktaş İskelesi yanında Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen güçlendirme ve yenileme çalışmaları sırasında top mermileri bulundu. Kepçe denizden aralıklarla toplam 9 top mermisi çıkartıldı. Polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Top mermilerini incelemek üzerine bölgeye Bomba İmha Uzmanları ve Olay Yeri İnceleme ekipleri gitti. Ekipler incelemenin ardından kullanılmamış topları detaylı inceleme yapılması için emniyete götürdü. Savcılık talimatı nedeniyle basının görüntü almasına izin verilmedi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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