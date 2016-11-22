İstanbul'da korkutan yangın!

Bayrampaşa'da 3 katlı atölyede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Baltaş Kilimciler Sanayi Sitesi'ndeki atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinde çalışanlar itfaiyeye haber verirken, kısa sürede büyüyen alevler 3 katlı binayı sardı.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. İtfaiye görevlileri de söndürme çalışmalarına başladı.
Bayrampaşa'da plastik atölyesinde çıkan yangında mahsur kalanlar var.
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