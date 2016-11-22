İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, "Bunyod" ve "Zubeyr" kod adlı teröristler N.K. ve A.B. yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün "canlı bomba listesine" adlarını yazdıran iki teröristi tespit etti. İstanbul'da 3 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, canlı bomba olmak için Suriye'ye gitmeye hazırlanan "Bunyod" kod isimli Tacikistan uyruklu 26 yaşındaki B.M. ile "Zubeyr" kod isimli Özbekistan uyruklu 23 yaşındaki A.B. yakalandı.
Gözaltına alınan iki DEAŞ militanının, örgütün "canlı bomba" listesine isimlerini yazdırdığı ve canlı bomba düzeneği almak üzere Suriye'ye gitmeye çalıştıkları belirlendi.
Operasyon sırasında gözaltına alınan, Azerbaycan uyruklu R.I.ve O.M. ile Özbekistan uyruklu B.M., N.İ. ve T.H. geri gönderme merkezine gönderildi. Canlı bombalar N.K. ve A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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