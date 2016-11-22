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İpten döndü

İpten döndü
Suriye'den kaçıp İzmir'e yerleşen Biyomedikal Mühendisi Mohamad Mouaz Alzen, çalışma izni olamadan işyeri açınca başı derde girdi. Sınırdışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Alzen'i, askerliğini yapmadığı gerekçesiyle ülkesinde idam bekliyordu. 27 yaşındaki genç adam İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. Çalışma izni için başvurduğunu söyleyen Mohamad Mouaz Alzen yetkililere teşekkür etti.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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