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İntihar merkezi

Eşi tarafından terk edilen koca, alışveriş merkezinin balkonuna çıktı. İntihara kalkıştı.

İntihar merkezi
Antalya'da bir süredir işsiz olan 28 yaşındaki Emrah Can'ı, geçen cuma günü eşi Zeynep Can 2 çocuğuyla terk etti. Can, tüm girişimlerine rağmen eşini eve dönmesi için ikna edemedi. Dün bir kez daha olumsuz yanıt alan koca, alışveriş merkezinin restoran bölümünün balkon kısmına çıktı. İntihara kalkıştı. "Eşimi istiyorum" diye bağıran Can'ı balkonda görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine giden eminyet güçleri Can'ı ikna çabasına başladı. Yakınları ile telefonla görüşen Emrah Can, polisin de çabasıyla balkondan indi. Alışveriş merkezinden çıkarılırken "Zeynep seni çok seviyorum" diyen Can, ifadesine başvurulması için polis merkezine götürüldü.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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