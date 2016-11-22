İntihar merkezi

Antalya'da bir süredir işsiz olan 28 yaşındaki Emrah Can'ı, geçen cuma günü eşi ZeynepCan 2 çocuğuyla terk etti. Can, tüm girişimlerine rağmen eşini eve dönmesi için ikna edemedi. Dün bir kez daha olumsuz yanıt alan koca, alışveriş merkezinin restoran bölümünün balkon kısmına çıktı. İntihara kalkıştı. "Eşimi istiyorum" diye bağıran Can'ı balkonda görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine giden eminyet güçleri Can'ı ikna çabasına başladı. Yakınları ile telefonlagörüşen Emrah Can, polisin deçabasıyla balkondan indi. Alışveriş merkezinden çıkarılırken "Zeynepseni çok seviyorum" diyen Can,ifadesine başvurulması için polismerkezine götürüldü.
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