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'a yakalama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, iş adamı hakkında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

İhsan Kalkavana yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün ''imamlarından'' H.P'nin ifadeleri doğrultusunda hakkında, ifadeye çağrıldığı ancak kendisine ulaşılamadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Talebi değerlendiren İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, Kalkavan'ın firari konumda olduğu, kendisine çağrı yapıldığı ancak ulaşılamadığı belirtilerek, Kalkavan hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı 14:50
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