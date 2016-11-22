Konya merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli pilotların da bulunduğu 60 zanlıdan 25'i yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY yapılanmasıyla bağlantısı olduğu değerlendirilenlere ilişkin çalışmalar sürüyor.

Başsavcılık, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensuplarına yönelik "anayasayı ihlal", "yasama organını engellemeye teşebbüs", "hükümete karşı isyan" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından soruşturma başlattı.

İtirafçıların verdiği ifadeler doğrultusunda yapılanma içinde aktif rol oynadığı değerlendirilen diğer askeri personel tespit edildi.

Bunun üzerine operasyonun üçüncü aşaması için bu sabah harekete geçildi.

Konya'dan 3, Ankara'dan 11, İzmir'den 11, Eskişehir'den 2, İstanbul'dan 8, Adana'dan 4, Kayseri'den 4, Amasya'dan 2, Diyarbakır'dan 2, Kütahya'dan 2, Balıkesir, Denizli, Hatay, Muğla, Isparta, Trabzon, Samsun, Aksaray ve Gümüşhane'den birer ile yurt dışındaki 2 üsteğmen hakkında yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

Çoğunluğu üsteğmen olan zanlılar arasında, kurmay yarbay ve kurmay binbaşı rütbesinde kişilerin de bulunduğu öğrenildi.

Operasyonun devam ettiği ve 25 zanlının yakalandığı bildirildi.

ÖRGÜTE İTAAT DURUMUNA GÖRE GÖREVLENDİRME

İtirafçıların verdiği bilgiler doğrultusunda örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki etkinliği de ortaya çıkıyor. Sürekli baskı altında tutulan pilotlara, kendileriyle ilgilenen ve "abi" olarak bilinen kişilerce, Fetullah Gülen'in "asrın imamı ve kurtarıcısı" olduğunun söylendiği ileri sürüldü.

Operasyonun daha önceki aşamalarında ifadesine başvurulan bir itirafçı pilot üsteğmenin şu bilgileri verdiği kaydedildi:

"Gülen ile birlikte olan kişilerin kurtuluşa ereceği söyleniyordu. Bundan dolayı örgüt yapılanması hakkındaki bilgilerin gizli kalması, bilgi istenildiğinde hiçbir şekilde vermememiz gerektiği konusunda uyarıldık. Cemaat ile bağlantımız ortaya çıkmaması için açıktan namaz kılmamamızı, oruç tutmamamızı söylediler. Örgüt abilerim sürekli arkadaşlarım ve bulunduğum yerdeki rütbeliler hakkında bilgiler istiyordu. Abiler, her şeyden haberdar oluyordu. İstenilen himmet parasını vermediğim veya eksik verdiğim için uçuş eğitiminden elendim. Örgütün söylemlerini harfiyen yerine getirenlerin F-16 pilotu oldukları, diğerlerinin ise helikopter pilotu olarak veya diğer alt sınıflarda görevlendirildiklerini düşünüyorum. Ayrıca cemaate bağlılığı düşük olan kişilerin, yer sınıfı yapıldığını, hatta yer sınıfı yapılırken dahi bağlılık derecesine göre personel ve istihbarat sınıfında istihdam edildiğini düşünüyorum. Benim gibi kendilerine gönül bağı zayıf olan kişilerin ise pasif görevlerde değerlendirildiğini anlıyorum."