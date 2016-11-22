Gülen asker

15 Temmuzdarbe girişimi gecesi Hava Kuvvetleri eski Komutanı Akın Öztürk ile defalarca görüşen, Öztürk'ün eski emir astsubayı Ali Ü., 11 Kasım'da gözaltına alındı. Emekli astsubayın emniyetteki sorgusu dün tamamlandı. Sağlık kontrolü yapılan Ünal'ın mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye götürülürken kameralara gülerek poz vermesi dikkatlerden kaçmadı. Ali Ü., Akın Öztürk'ün Tümgeneral olarak Kayseri'de görev yaptığı sırada Öztürk'ün emir astsubaylığını yapmıştı.
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