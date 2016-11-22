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Gülen asker

Gülen asker
girişimi gecesi Hava Kuvvetleri eski Komutanı ile defalarca görüşen, Öztürk'ün eski Ali Ü., 11 Kasım'da gözaltına alındı. Emekli astsubayın emniyetteki sorgusu dün tamamlandı. Sağlık kontrolü yapılan Ünal'ın mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye götürülürken kameralara gülerek poz vermesi dikkatlerden kaçmadı. Ali Ü., Akın Öztürk'ün Tümgeneral olarak Kayseri'de görev yaptığı sırada Öztürk'ün emir astsubaylığını yapmıştı.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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