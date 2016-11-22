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Gamze'nin yüzü gülsün

Gamzenin yüzü gülsün
Diyarbakır'da yaşayan Gamze Kanik (23) 3 yaşında yakalandığı fil hastalığı nedeniyle evden çıkamaz hale geldi. Tedavisi için araştırmalar yapan Kanik, Samsun'da 3 ameliyat oldu. Tedavi sonrası bacaklarındaki şişkinlik bir nebzede olsa indi ve yürümeye başladı. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisi yarım kaldı. Bacağındaki şişmeler tekrar başladı. Tedavisi için 50 bin TL'ye ihtiyacı olduğunu söyleyen Kanik, "Artık iyileşmek, yürümek ve üniversiteye gitmek istiyorum. Bana yardım etsinler, Allah kimseye göstermesin" dedi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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