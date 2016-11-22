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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile görüşecek

Irak Bölgesel Kürt yönetimi Başbakanı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik görüşme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı 'nin yarın Ankara'da resmi temaslarda bulunacağı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, bu akşam özel uçakla Erbil Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya geçecek olan Barzani, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu, Türkmen kenti Telafer'deki durum, Irak ve bölgedeki diğer siyasi ve askeri gelişmeler ile Türkiye-IKBY arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alınacağı öğrenildi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı 18:02
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