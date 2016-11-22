Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile görüşecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin yarın Ankara'da resmi temaslarda bulunacağı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, bu akşam özel uçakla Erbil Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya geçecek olan Barzani, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu, Türkmen kenti Telafer'deki durum, Irak ve bölgedeki diğer siyasi ve askeri gelişmeler ile Türkiye-IKBY arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alınacağı öğrenildi.