Emniyette terfi ve emeklilikler açıklandı

EGM'den yapılan açıklamaya göre, YDK ve MDK kararlarıyla terfileri uygun görülen ve emekliye sevk edilmesi kararlaştırılan emniyet personeli belli oldu.

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 55'inci maddesi ve Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca oluşturulan 16 Kasım 2016 tarih ve 2016/2 yılı Yüksek Değerlendirme Kurulu (YDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 25 birinci sınıf, bir ikinci sınıf, 63 üçüncü sınıf, 23 dördüncü sınıf emniyet müdürü ile 79 emniyet amirinin emekliliğe sevk edilmesine ilişkin karar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından onaylandı.

- TERFİLER

Aynı karar kapsamında, 212 üçüncü sınıf emniyet müdürü ikinci sınıf rütbesine, 275 dördüncü sınıf emniyet müdürü üçüncü sınıf rütbesine, 292 emniyet amiri de dördüncü sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi etti.

MDK kararına göre de 116 başkomiser emniyet amirliği rütbesine, 94 komiser başkomiserlik rütbesine ve 276 komiser yardımcısı komiserlik rütbesine terfi ettirildi.

Açıklamada personelin, terfilere ilişkin bilgileri PolNet sayfasından kullanıcı adı ve şifrelerini girerek öğrenebilecekleri belirtildi.