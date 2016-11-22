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Dondular!

Dondular!
Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceyle Ardahan'da ölçüldü. Sabahın erken saatlerinde dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların kaş ve kirpikleri buz tuttu. Uzak yoldan okula yürüyerek gitmek zorunda kalan öğrenciler de zor anlar yaşadı. Birçok okulda zorunlu olmadıkça öğrencilerin dışarı çıkmalarına izin verilmedi. İlkokul öğrencilerinin çoğu da ailelerinin desteği ile okula gitti. Bu arada, kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi, hava sıcaklığının bir anda düşmesiyle yüzeyi dondu. Karayolları ise yaptığı açıklamada, sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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