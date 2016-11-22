Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırınaltında 19 dereceyleArdahan'da ölçüldü.Sabahın erkensaatlerinde dışarıçıkmak zorunda kalanvatandaşların kaş vekirpikleri buz tuttu. Uzak yoldan okula yürüyerek gitmek zorunda kalan öğrenciler de zor anlar yaşadı. Birçok okulda zorunlu olmadıkça öğrencilerin dışarı çıkmalarına izin verilmedi. İlkokul öğrencilerinin çoğu da ailelerinin desteği ile okula gitti. Bu arada, Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi, hava sıcaklığının bir anda düşmesiyle yüzeyi dondu. Karayolları ise yaptığı açıklamada, sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.
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