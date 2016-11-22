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'da hazırlığındaki öldürüldü

Güvenlik güçleriyle ler arasında çıkan çatışmada, hazırlığındaki bir terörist ölü ele geçirildi.

Diyarbakırda suikast hazırlığındaki terörist öldürüldü

'ın merkez Bağlar ilçesinde çatışma çıktı. Devlet büyükleri ve belediyelerde görevlendirilen kayyumlara yönrelik hazırlığı içerisinde olduğu belirtilen 'lı kadın öldürüldü.

1 TABANCA 1 EL BOMBASI BULUNDU

Diyarbakır Valiliği, Bağlar ilçesinde eylem hazırlığında olan bir kadın teröristin çıkan çatışmada öldürüldüğünü ve konuyla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Teröristin üzerinden 1 adet tabanca ve 1 adet el bombası bulunduğu bildirilen açıklamada, "Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, il merkezine sansasyonel eylem hazırlığında olan ve örgütün dağ kadrosundan geldiği yönünde bilgiler bulunan Evin kod S.Ü. isimli bölücü terör örgütü mensubu bayan şahsın, Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi civarında olduğu bilgisinin alınması üzerine, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahsın yakalanması için operasyon düzenlenmiştir. Bölücü terör örgütü mensubu şahsın 'teslim ol' çağrısına silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bayan terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede şahsın üstünde bir adet tabanca ve 1 adet el bombası olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için yürütülen çalışmalara kararlılıkla ve aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı 20:41
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Osman Osman

Essek cennetine gitmistir umarim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.11.2016 22:02
&#231;ok g&#252;zel çok güzel

teslim almayın paramızı bunlara yedirmeyin bu haşeratı gebertmek her insanın boyun borcudur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.11.2016 20:56
atlantis atlantis

chp liler úzülmüstür

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.11.2016 20:44
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