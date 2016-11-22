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Deniz artık duyamıyor

Deniz artık duyamıyor
Hakkari'de yaşayan Osman ve Özlem Yalçın çiftinin oğlu Deniz Yalçın (4.5) işitme engelli olarak dünyaya geldi. Minik çocuk 2 yıl önce ameliyat oldu. Ardından Deniz'e işitme cihazı takıldı. Bu sayede sesleri duyabildi. Ancak geçtiğimiz günlerde cihaz kayboldu. Anne Yalçın "Cihaz pahalı almamızın imkanı yok. İnşallah bir hayırsever yardım eli uzatır" dedi
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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