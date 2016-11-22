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ciler enselendi

Defineciler enselendi
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı İskender Köyü'nde bir grup cinin kazı yaptığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler kazı yaptıkları belirlenen şüphelilerin bulunduğu bir aracı durdurdu. Otomobil de yapılan aramada 1 dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili H.K., N.K., B.E. ve A.T. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri ayrıca kaçak kazı yapılan arazide incelemede bulundu. Defineciler nedeniyle köy civarında önlem alındı.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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