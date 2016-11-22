Defineciler enselendi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı İskender Köyü'nde bir grup definecinin kazı yaptığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerkazı yaptıkları belirlenen şüphelilerinbulunduğu bir aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1 dedektörele geçirildi. Olayla ilgili H.K., N.K., B.E. ve A.T. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri ayrıca kaçak kazı yapılan arazide incelemede bulundu. Defineciler nedeniyle köy civarında önlem alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.