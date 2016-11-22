Dayı kurşunu

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Yalova'da dün Fevzi H. (30) ile yeğeni Mazlum Yalçın (22) alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Silahı çeken cani dayı Yalçın'a kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz genç hayatını kaybetti. Fevzi H. ise gözaltına alındı.
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