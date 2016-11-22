Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Polis Akademisi "Türkiye'nin Yeni Güvenlik Konsepti" Konferansı'nda konuştu. Erdoğan, "Bugün bir Batılı geldi. Öğleden sonra cezaevlerindeki vekillerle ilgili bir karar çıkacak dedi. Ona hemen şunu söyledim: Yapabiliyorsan şunu yap! Hemen bir telefon aç ve deki: Bu Türkiye'nin iç hukukuna fazla karışmayın. Bunlar öyle kararlılar ki gönderdiğiniz mektubu size iade eder ve gereğini yaparlar." Dedi.

KABİLE DEVLETİ DEĞİLİZ

"Biz kabile devleti değiliz, çadır devleti değiliz. Biz medeniyetler inşa etmiş bir devlet geleneğinin ta kendisiyiz. Biz onurluyuz, gururluyuz.Ama bu geleneğin içinden geldiğini zanneden bazı gafiller, işte 15 Temmuz'u yapmışlardır. Bedelini ağır ödediler, ödemeye de devam edecekler. Hala bu gafletin içinde olanlar varsa bence bir an önce kendilerine gelmeli ve bu gittikleri yanlış yoldan dönmelidirler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK, FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin asıl amacının, bizi büyük fotoğraftan kopartıp kendi içimize hapsetmek olduğunu çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Teröre karşı tüm güvenlik güçleri ve milletin Türkiye genelinde mücadele verdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu neyi getirecek biliyor musunuz? Bölgede yaşayan tüm insanımızın da kendine olan özgüvenini artıracak. 'Kepenk indir' dediği zaman artık kepenk indiren bir Güneydoğulu, Doğulu olmayacak ben buna inanıyorum. Çünkü böyle bir şey yaptığı takdirde onlar da bedel ödeyecekler."



​"BUGÜN BİR BATILI GELDİ ONA DEDİM Kİ..."

Bugün bir Batılı geldi. Öğleden sonra cezaevlerindeki vekillerle ilgili bir karar çıkacak dedi. Ona hemen şunu söyledim: Yapabiliyorsan şunu yap! Hemen bir telefon aç ve de ki: Bu Türkiye'nin iç hukukuna fazla karışmayın. Bunlar öyle kararlılar ki gönderdiğiniz mektubu size iade eder ve gereğini yaparlar. Bizim iç hukukumuza hiç kimse karışamaz. Bizde de hukukçular var kusura bakmasınlar. Onlar kendi işine biz kendi işimize. Şu anda Avrupa'nın değişik ülkelerinde teröristler kol geziyor. Milletvekilleri Brüksel'in meydanlarında nutuk atıyorlar. Bu şuurla geleceğe yürümemiz lazım. Biz bunları tanıyoruz ama bunların cibilliyetlerinin gereği bu. biz işimize bakacağız kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz.

"LOZAN'DAKİ TÜM KAZANIMLARI ELBETTE Kİ TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Erdoğan, "Lozan'daki tüm kazanımları elbette ki takdirle karşılıyoruz." diyerek, "Ama bu durum, Misak-ı Milli hedeflerimiz arasında olup da İstiklal Harbini kazanarak yaklaştığımıza inandığımız ama Lozan ile feragat etmek zorunda kaldığımız bazı haklarımızı dile getirmemize mani değildir." şeklinde konuştu.

"Tek milletiz ama bölme gayreti içerisinde olanlar ne yazık ki bizi bölmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bunun adı da tam manasıyla bir ırkçılıktır. Biz buna prim vermeyeceğiz." dedi.

"BİZ TÜRKİYE'Yİ ADIM ADIM İLERİYE GÖTÜRMEKTE KARARLIYIZ"

"Biz Türkiye'yi adım adım ileriye götürmekte kararlıyız." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Terör örgütleriyle, darbe teşebbüsleriyle, ekonomik saldırılarla, siyasi ve diplomatik kumpaslarla boğuşarak da olsa hedefimize yürümeyi sürdüreceğiz. Bizden sonraki nesillere büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmak için milletimizle birlikte yürüttüğümüz bu mücadeleyi, gerekirse canımız pahasına vermeye devam edeceğiz. 15 Temmuz, bu konuda milletimizin ne kadar kararlı olduğunu, gerektiğinde hangi fedakarlıkları göze alabileceğini gösterdi. Ölümden korkmayan bir milleti durduracak hiçbir güç yoktur."

"MÜNBİÇ'E DOĞRU AYRICA GİDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda El Bab'a dayandık, El Bab'ı batıdan da ayrıca çevreledik, kuşattık. Yetmez, biz şimdi oradan da Münbiç'e doğru ayrıca gideceğiz. Niye Münbiç'e gideceğiz, çok meraklı olduğumuz için değil. Münbiç'te PYD var, YPG var. Onlar da orayı terk etsin, doğuya gitsin. Bunu söyledik. 'Gidecekler' dediler, 'gitsin' dedik. Şu ana kadar bir miktar gittiğini söylüyorlar. Biz tamamen orayı PYD ve YPG'nin boşaltmasını istiyoruz." dedi.

"GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURMA ÇABAMIZIN ÖNÜNE KİMSE GEÇEMEZ"

"PKK meselesini de, DEAŞ meselesini de, mezhep çatışması tehdidini de kaynağında önlemek için ne gerekiyorsa yapacağız." şeklinde konuşan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Suriye'de terörden arındırılmış güvenli bölge oluşturma çabamızın önüne kimse geçemez. Ne yapıp edip, Suriye sınırımızı tüm terör örgütlerine karşı güvenli hale getireceğiz. Irak'ta terör ve mezhep çatışması tehditleri konusunda da aynı şekilde askeri güç destekli aktif politika izlemeye devam edeceğiz."

Erdoğan, "Kendi ülkesinde egemenliğini tesis edemeyen, topraklarına hakim olamayan, terör örgütlerinin canımızı acıtmasına mani olamayan hükümetlerin, Türkiye'yi eleştirmeye hakları yoktur. Türkiye, vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa onu yapmaktan asla imtina etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"RUHUNU PENSİLVANYA'YA, BÖLÜCÜ ÖRGÜTE SATMIŞ HİÇ KİMSEYE YER YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ruhunu Pensilvanya'ya, bölücü örgüte veya bir başka illegal yapıya satmış hiç kimseye bu akademinin çatısı altında da şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklarda da yer yoktur, olamaz. Mesleki taassupla kariyerini, ilişkilerini, beklentilerini milletinin ve devletinin üzerinde tutan zihniyeti, bir daha geri dönüşü olmayacak şekilde ortadan kaldırdık, kaldırmaya devam edeceğiz." dedi.



Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Darbe gecesi mücadelenin en ön saflarında, son yıllarda akademiden yetişmiş genç amir ve memur polis kardeşlerimin de bulunduğunu görmekten memnuniyet duydum. Bu tablo, doğru yolda olduğumuzun işaretidir. Polisimiz artık şu grubun veya bu kesimin değil, sadece ve sadece Türk milletinin, Türk devletinin polisi olacaktır."

"Akademinin kapıları, 81 vilayetimizdeki tüm vatandaşlarımızın şartları tutan evlatlarının tamamına açıktır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Akademiye girmek için tek ölçümüz, ülkesine ve milletine sadakatle bağlı olmak, başka herhangi bir yere değil, sadece Türkiye Cumhuriyeti devletine hizmet etmektir." şeklinde konuştu.