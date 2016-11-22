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'liler 'te polise saldırdı!

'liler, CHP Grup Toplantısı çıkışında polise saldırdı. Partililerden birinin "küfür" iddiası üzerine ortalık karışırken, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.

CHPliler Mecliste polise saldırdı!

Grup Toplantısı çıkışında CHP'liler polise saldırdı.

Toplantı çıkışında polis CHP parti üyelerinin kulise girmesini önlemeye çalıştı. Polisin gruptakileri başka bir yöne doğru yönlerdirmesinin ardından taşkınlık çıkarmaya çalışan CHP'li gençlerden biri polisin küfür ettiğini iddia etti. Bu iddia ortalığı bir anda karıştırdı. CHP'liler ortalığı meydan muharebesine çevirirken 'te tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.
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  • 22 Kasım 2016, Salı 17:40
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