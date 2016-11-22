CHP Grup Toplantısı çıkışında CHP'liler polise saldırdı.

Toplantı çıkışında polis CHP parti üyelerinin kulise girmesini önlemeye çalıştı. Polisin gruptakileri başka bir yöne doğru yönlerdirmesinin ardından taşkınlık çıkarmaya çalışan CHP'li gençlerden biri polisin küfür ettiğini iddia etti. Bu iddia ortalığı bir anda karıştırdı. CHP'liler ortalığı meydan muharebesine çevirirken Meclis'te tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.