Canına kıydı

Kayseri'de dün bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan 29 yaşındaki Sevilhan Uğur, ailesiyle birlikte oturduğu 9'uncu kattaki dairenin balkonundan atladı. Beton zemine çakılan Uğur, feci şekilde hayatını kaybetti. Üniversite mezunu olduğu ve çalışmadığı belirtilen genç kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.