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'' soruşturmasında 28 tutuklandı

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, '' kullandıkları belirlenen 3 emniyet amiri, 2 şube müdürü ve aralarında komiserlerin de bulunduğu toplam 28 , çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ByLock soruşturmasında 28 polis tutuklandı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ""u kullanan kişilerin yakalanması için yürütülen çalışmayla geçtiğimiz hafta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 28 , emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

"ByLock" kullandıkları belirlenen, aralarında 3 emniyet amiri, 2 şube müdürü ve komiserlerin de bulunduğu 28 polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mahkemenin ardından, Antakya Devlet Hastanesi ek hizmet binasına götürülerek, sağlık kontrollünden geçirilen zanlılar, daha sonra cezaevine gönderildi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı 21:46
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