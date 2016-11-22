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Büyük kayıp

Büyük kayıp
İzmir'de dün kırmızı ışık ihlali yapan kamyon, müzisyen Alaaddin Us'un kullandığı otomobile çarptı. Kazada, Us, yanında bulunan Olgun Özdemir (41) ile Sevinç Öztürk (26) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaşamını yitirirken, diğerlerinin de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Us'un ölümü sevenlerini yasa boğdu.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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