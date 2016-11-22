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Beni bırakıp gitmeyin

Yatılı okulda olduğu için katliamdan şans eseri kurtulan 17 yaşındaki Ebru Keklik, ailesinin tabutlarının arkasından “Beni bırakıp gitmeyin” diyerek gözyaşı döktü

Beni bırakıp gitmeyin
Adana'da önceki gün eşi ve çocuklarına şiddet uyguladığı için evden uzaklaştırma cezası verilen 44 yaşındaki Ali Keklik, izninin bittiği gün eşinin oturduğu evin kapısına dayandı. Evi satmak isteyen adam, eşi Sibel Keklik ile tartıştı. Cinnet geçiren adam, önce eşini, daha sonra iki oğlunu öldürüp, intihar etti. Ceyhan'da yatılı okulda okuyan Ebru Keklik ise o hafta yurtta kaldığı için katliamdan son anda kurtuldu. Olayı duyar duymaz 'daki evine koşan genç kız, annesi ve iki kardeşinin ardından ağıtlar yaktı. Dün Sibel Keklik ile oğulları Okan (15) ve Özgür'ün (13) cenazesi Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cani baba ise Kozan'da toprağa verildi.

EŞARBINI ELİNDEN BIRAKMADI
Cenazelerin ardından ağıt yakan Ebru Keklik, "Canım ailem beni bırakıp gitmeyin. Ben sizsiz ne yaparım" diye ağladı. Tüm ailseni kaybeden genç kızın annesinin eşarbanı koklayarak 'anne' diye bağırması ise yürek dağladı. Ölen kadının kız kardeşi Sevilay Kili, "Eniştem olacak adam her gün alkol alır, eşini ve çocuklarını döverdi. Kardeşimin 40 bin liraya aldığı evi satmak istiyordu. 'Satmazsan bu evi sana mezar yapacağım' diyordu" diyerek ağıt yaktı.

Murat KARAMAN/Ziya RAMOĞLU
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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