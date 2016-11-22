Beni bırakıp gitmeyin

Adana'da önceki gün eşi ve çocuklarına şiddet uyguladığı için evden uzaklaştırma cezası verilen 44 yaşındaki Ali Keklik, izninin bittiği gün eşinin oturduğu evin kapısına dayandı. Evi satmakisteyen adam, eşi Sibel Keklikile tartıştı. Cinnet geçiren adam,önce eşini, daha sonra iki oğlunuöldürüp, intihar etti. Ceyhan'da yatılı okulda okuyan Ebru Keklik ise o hafta yurttakaldığı için katliamdan son andakurtuldu. Olayı duyar duymaz Adana'daki evine koşan genç kız, annesi ve iki kardeşinin ardından ağıtlar yaktı. Dün Sibel Keklik ile oğulları Okan (15) ve Özgür'ün (13) cenazesi Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cani baba Ali keklik ise Kozan'da toprağa verildi.
EŞARBINI ELİNDEN BIRAKMADI
Cenazelerin ardından ağıt yakan Ebru Keklik, "Canım ailem benibırakıp gitmeyin. Ben sizsiz neyaparım" diye ağladı. Tüm ailsenikaybeden genç kızın annesinineşarbanı koklayarak 'anne' diyebağırması ise yürek dağladı. Ölen kadının kız kardeşi Sevilay Kili, "Eniştem olacak adam her gün alkol alır, eşini ve çocuklarını döverdi. Kardeşimin 40 bin liraya aldığı evi satmak istiyordu. 'Satmazsan bu evi sana mezar yapacağım' diyordu" diyerek ağıt yaktı.
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