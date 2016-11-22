Bedel öderler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi toplantısında konuştu. Erdoğan, terörle iç içe olan ülkelere sert mesajlar verdi:



Bu toplantının ülkelerimiz ve bölge için huzura vesile olmasını diliyorum. Küresel boyutta yepyeni sınamalar ve tehditlerle karşı karşıyayız. Terör bunların başında geliyor. İslam düşmanlığı belirli ülkelerin sınırlarını aşan bir niteliğe büründü. Parlamenter diplomasinin kurumsallaşması için NATO Parlamenterler Asamblesi 60 yıldır faaliyet gösteriyor.



Burada sadece NATO üyesi 28 ülkenin değil, Balkanlardan, Kafkasya'dan, Ortadoğu'dan gözlemci ülkelerin temsilcileri de bulunuyor. Bu geniş katılım farklılıklardan yeni ortaklıklar üretme anlayışımızın en açık örneğidir.



NATO Parlamenter Asamblesi'nin 62. toplantısının İstanbul'da yapılması anlamlıdır, çok önemlidir. NATO'yu küresel görevlerinin gerektirdiği doğru bakış açıları ve güçle donatmak için her zamankinden çok çalışmalıyız. Temmuz ayındaki NATO toplantısında ittifakın güvenliğini ilgilendiren kritik kararlar alındı.



15 Temmuz gecesi Türkiye'de tarihte eşine az rastlanacak bir olay yaşanmıştır. Türk milleti hangi görüşten olursa olsun o gece istiklali ve istikbali için darbecilerin karşısına dökülerek birlik ve beraberliğini gösterdi.



Devletin ve toplumun FETÖ terör örgütünden arındırılması aziz milletimize karşı en büyük vazifemizdir. Bu nedenle 15 Temmuz'dan beri eli kanlı FETÖ terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Darbe girişiminin ardından ülkemizden desteğini esirgemeyen dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.



Terör örgütleri karşısında ikircikli tutum içinde olan ülkelerin tamamı bu tavırlarının bedelini eninde sonunda kendi toprakları içinde ödeyeceklerdir. İkazlarımıza kulak verilmesini tavsiye ediyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Sadece terör örgütlerini kaynağında imha etmeye çalışıyoruz.



NATO bünyesinde ikinci büyük orduya sahip olan Türkiye, Soğuk Savaş döneminde Avrupa- Atlantik hattının savunmasında önemli rol oynamıştır. Türkiye verdiği mücadelede de hem NATO'yu hem de tek tek üye ülkeleri yanında görmek



