Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Bilişim Zirvesi 2016" etkinliğinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. 60. hükümet döneminde internet üzerinde 20 puanlık bir indirim yapıldığını belirten Yıldırım, sektörün önünü açmak için vergi geliri sağlayacak yeni bir modelini hayata geçireceğiz. Vergi sistemini bilişim sektörünün ayak bağı olmasının önüne geçeceğiz" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından notlar;

Operatörlerimiz Türkiye'nin her noktasında 3G erişimi sağlamışlardı. Bunun ardından 4.5G sağlandı. 5G'ye ve ötesine ilişkin açılımları içerecek biçimde yerli ürünler için çalışmalar devam ediyor. 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece 4.5G mümkün hale geldi.

Türkiye'nin her noktasının 4.5G kapsama alanı içerisinde yer alması biraz zaman alacak. Bilişimin itici bir güç olduğunun farkındayız. Eskiden bir sektör olarak görürdük ancak bilişimin bir sektörden ziyade yaşam tarzına dönüştüğünü görüyoruz. Bilişimde Türkiye'nin büyüme rakamlarında bir kat daha fazla büyüme gerçekleştirdik.

"VERGİ SİSTEMİNDE YENİ DÜZENLEME YAPACAĞIZ"

Biz burada toplantı yaparken dünyanın değişik bölgelerinde bilişimle ilgili yeni bir gelişme olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Son 14 yılda sektörün önünü açacak birçok adım attık. İstediğimiz düzeyde olmasa da internette vergi indirimine gidildi. 60. hükümet döneminde internet üzerindeki vergiyi 20 puan indirdik. Mevcut vergi sistemimiz iletişim sektörümüzün gelişmesine ayak uyduran bir sistem değil. Çok basit anlaşılabilir sektörün hızını yavaşlatan değil, büyümesini sağlayan, vergi geliri sağlayacak yeni bir modelini hayata geçireceğiz. Vergi sistemini bilişim sektörünün ayak bağı olmasının önüne geçeceğiz.

YATIRIMLARA ARA VERMEDEN DEVEM EDECEĞİZ

Ülkemiz internet kullanımında çok daha hızlı büyüdü. AİKER bir ofisini Singapur'a birini İstanbul'a açtı. Artık sadece Amerika'da değil bilişim dünyanın her yerinde yaygınlaşacak. Bilgiyi satın alan değil üreten bir ülke haline gelmeliyiz. Ar-Ge yatırımlarına ilişkin desteklere ara vermeden devam edeceğiz. 289 Ar-Ge merkezimiz var. 28 bin çalışanımız var. Kanuna ilave olarak sektöre ilave kaynak aktarmaya Bilim Sanayi Bakanlığımız başladı.

YENİ TEŞVİK PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Şu anda 4.5G'nin de yetkilendirilmesi kapsamında özel destekler veriyoruz. Çok daha önce tamamlanması gerekirdi. Hala tamamlanmamış olmasını bir eksiklik olarak görüyorum. Bilginin üretilmesi kadar merkezde kalması önemlidir. Yakın zamanda sayıları artan veri merkezleri ülkemiz için önemli bir husustur. Daha bugün kararname ile çağrı merkezleri ile birlikte veri merkezlerinin kurulmasına çok büyük destek sağladık. Bina tahsisinden vergi kolaylığına işletme kredisine, enerjine desteğine kadar her türlü destek için çalışma yapacaklara yönelik teşvik paketini yürürlüğe koyduk hayırlı uğurlu olsun. Veri merkezlerinin zaman kaybetmeden kurulması şimdiki beklentimiz.

SİBER GÜVENLİK İÇİN KAMUNET GELİYOR

Siber güvenliğin sağlanması için önemli adımlar atıyoruz. Üniversitelerle bu konularda yüksek lisans bölümleri açıldı. Önümüzdeki süreçte siber savunma değil siber caydırıcılık anlamında da önemli adımlar atacağız. Böylece kritik altyapılarımızı koruyacağız.

Siber saldırıları bir yandan önlerken bu kötü niyetli faaliyetlere karşılık verecek caydırıcılığı geliştirmek. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Eylem Planı da başlıyor. Bütün paydaşları bir araya getiren bu çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kamunet nedir, güvenli internetin kamuda başlatılan bir adımıdır. En azından kamudaki iletişimin bir özel ağ üzerinde yapılması kamu iletişiminin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi. Kamunet ağı üzerinden veriler daha güvenli olacak.