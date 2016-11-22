Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, erken yaşta evliliklere yönelik yapılan önerge ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Neymiş, tecavüzcüye af geliyormuş. Böyle bir şey yok" diyerek tepki gösteren Yıldırım, tartışılan önergenin 3 bin 800 genç yaşta evlenen madurun sorunlarını gidermek olduğunu söyledi.
AK PARTİ ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLERİ SUÇ OLARAK TANIMLADI
"Erken yaşta evlilik, erken yaşta çiftlerin kendi rızasıyla veya ailenin rızasıyla evlenmeleri, rıza olsa bile kanunen yasak ve suç. Ak Parti iktidarından önce böyle bir suç yoktu. AK Parti hem gençleri hem aileleri korumak adına reşit yaştaki evlilikleri rıza ile olsa da ceza olarak tanımladı.
DEĞİŞİKLİĞİ BİLMEYEN GENÇLER DOĞUMDA ÖĞRENDİ
Ancak bu değişikliği bilemeyen gençler 17 18 yaşından önce evlilik yapıyor, bu evlilikten çocuk yapınca doğumda yada kimlik çıkarırken bunun suç olduğunu ancak öğreniyor.Böylece erkek cezaevine gidiyor kadın çocuklarıyla ortada kalıyor. Gençlerin yaptığı bu evliliğin bedelini çocuklar ödüyor. Bu toplumda bu kanayan bir yaradır.
3 BİN 800 MAĞDURUN SORUNUNU ÇÖZELİM
Seçim meydanlarında gerek bizler, gerek ana muhalefet partisi CHP, MHP ve diğerleri, biz bir söz verdik AK Parti'nin bir sözü var sorunlara çözüm üretmek.Bu bağlamda bu sorunları halledip, 3 bin 800 gencin bu sorununu çözelim diye bir girişimde bulunduk ve kanun teklifi verdik meclise birden kıyamet koptu.
NEYMİŞ, TECAVÜZCÜYE AF GELİYORMUŞ
Neymiş tecavüzcüye af geliyormuş. Böyle bir şey yok benim anlattığım az önceki maduriyeti gidermek.
UZLAŞMA ÇAĞRISI YAPTIK, SİYASİ RANT OLARAK KULLANDILAR
Uzlaşma çağrıları yaptık, teklifiniz varsa getirin bu meseleyi halledelim böylece kanayan yara ortadan kalksın. Malesef bu çarımız kabul görmediği gibi aynı zamanda siyasi rant olarak kullanma yolunu seçtiler ve yine önemli bir problemi ıskaladılar.
MECLİS'TEKİ TASARIYI KOMİSYONA ALIYORUZ
Toplumda bir kafa karışıklığı oluşturmayı başardılar. Gerek mutabakatın sağlanması, gerekse muhalefet partilerine kendi önerilerini geliştirmeleri için zaman tanıması bakımından Meclis'teki bu tasarıyı komisyona alıyoruz. Bu sorun mutlaka ve mutlaka çözüme ulaştırılacaktır. Bunu görmezden gelemeyiz.
Komisyonda görüşülecek, teklif gelirse olgunlaştırılacak; gelmezse STK'lardan, akademisyenlerden gelen önerileri de dikkate alarak bunu görüşeceğiz. Çözüm yeri siyasettir. Bu nedenle bu yanlışı düzeltmenin yolunu bulacağız."
kalan karakter 1000
bu kritik durumda böyle düzenlemelerin gelmesi yanlış akp yanlış yapıyor geri çekilmesi isabetli oldu
Bu CHP zihniyetinin derdi aile birliğini ortadan kaldırmak gavurlaşmak cinsellik serbest evlenmek yasak
chpkk bu güne kadar neyi doğru anlayıp ta yaptı, onların anlayacağı Türkiye Cumhuriyetinde bir tek bir konu var, terörist ile kol kola girmek ve Ülkeyi ermeni lobisine vermek, chpkk lıların belediyeleri bu şekil çalışmaktadır, bir de utanmada halka hizmet vaaaayy bee nerede sizin bu hizmet, bu kanunun doğru olduğunu bildikleri halde karşı çıkmalarının mahiyetleri farlı ortalığı karıştırmak terör estirmek, hala içindeki fetö şerefsizine çalışmaktadır.
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