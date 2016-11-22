Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, erken yaşta evliliklere yönelik yapılan önerge ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Neymiş, tecavüzcüye af geliyormuş. Böyle bir şey yok" diyerek tepki gösteren Yıldırım, tartışılan önergenin 3 bin 800 genç yaşta evlenen madurun sorunlarını gidermek olduğunu söyledi.

AK PARTİ ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLERİ SUÇ OLARAK TANIMLADI

"Erken yaşta evlilik, erken yaşta çiftlerin kendi rızasıyla veya ailenin rızasıyla evlenmeleri, rıza olsa bile kanunen yasak ve suç. Ak Parti iktidarından önce böyle bir suç yoktu. AK Parti hem gençleri hem aileleri korumak adına reşit yaştaki evlilikleri rıza ile olsa da ceza olarak tanımladı.

DEĞİŞİKLİĞİ BİLMEYEN GENÇLER DOĞUMDA ÖĞRENDİ

Ancak bu değişikliği bilemeyen gençler 17 18 yaşından önce evlilik yapıyor, bu evlilikten çocuk yapınca doğumda yada kimlik çıkarırken bunun suç olduğunu ancak öğreniyor.Böylece erkek cezaevine gidiyor kadın çocuklarıyla ortada kalıyor. Gençlerin yaptığı bu evliliğin bedelini çocuklar ödüyor. Bu toplumda bu kanayan bir yaradır.

3 BİN 800 MAĞDURUN SORUNUNU ÇÖZELİM

Seçim meydanlarında gerek bizler, gerek ana muhalefet partisi CHP, MHP ve diğerleri, biz bir söz verdik AK Parti'nin bir sözü var sorunlara çözüm üretmek.Bu bağlamda bu sorunları halledip, 3 bin 800 gencin bu sorununu çözelim diye bir girişimde bulunduk ve kanun teklifi verdik meclise birden kıyamet koptu.

NEYMİŞ, TECAVÜZCÜYE AF GELİYORMUŞ

Neymiş tecavüzcüye af geliyormuş. Böyle bir şey yok benim anlattığım az önceki maduriyeti gidermek.

UZLAŞMA ÇAĞRISI YAPTIK, SİYASİ RANT OLARAK KULLANDILAR

Uzlaşma çağrıları yaptık, teklifiniz varsa getirin bu meseleyi halledelim böylece kanayan yara ortadan kalksın. Malesef bu çarımız kabul görmediği gibi aynı zamanda siyasi rant olarak kullanma yolunu seçtiler ve yine önemli bir problemi ıskaladılar.

MECLİS'TEKİ TASARIYI KOMİSYONA ALIYORUZ

Toplumda bir kafa karışıklığı oluşturmayı başardılar. Gerek mutabakatın sağlanması, gerekse muhalefet partilerine kendi önerilerini geliştirmeleri için zaman tanıması bakımından Meclis'teki bu tasarıyı komisyona alıyoruz. Bu sorun mutlaka ve mutlaka çözüme ulaştırılacaktır. Bunu görmezden gelemeyiz.

Komisyonda görüşülecek, teklif gelirse olgunlaştırılacak; gelmezse STK'lardan, akademisyenlerden gelen önerileri de dikkate alarak bunu görüşeceğiz. Çözüm yeri siyasettir. Bu nedenle bu yanlışı düzeltmenin yolunu bulacağız."