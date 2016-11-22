Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'nun iftirasına yanıt

Milli Savunma Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Toplantısı'nda dile getirdiği "15 Temmuz şehitlerinin kardeşleri ve çocukları arzu ederlerse askerlik yapmayacaklar. Ama PKK'ya karşı mücadele eden şehitlerin çocukları ve kardeşleri askerlik yapacak" sözleri üzerine açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup konuşmasındaki '15 Temmuz şehitlerinin kardeşleri ve çocukları arzu ederlerse askerlik yapmayacaklar. Ama PKK'ya karşı mücadele eden şehitlerin çocukları ve kardeşleri askerlik yapacak. Bu düzenlemeyi yapanlar haindirler. Şehitler arasında ayrımcılık yapan partiden ülkeye, kadınlara, çocuklara, esnafa, sanayiciye hayır gelmez' sözleri üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği gibi bir ayrım kesinlikle söz konusu değildir.

Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi canını feda ederek ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve demokrasisini koruyan aziz şehitlerimizin yakınlarının da 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10'uncu maddesinin 9 numaralı bendinin (b) alt bendinin ikinci paragrafında var olan haklara sahip olması için bu düzenleme yapılmıştır" denildi.

Açıklamada, mevcut yasadaki değişiklikler ise şu şekilde açıklandı:

"Yürürlükte olan 1111 sayılı temel askerlik kanunun 10'uncu maddesinin 9 numaralı bendine göre, 'Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden yükümlülerin kendilerinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan olan kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça silah altına alınmaz ve silah altındakiler istekleri halinde terhis edilir' hükmünü amirdir. 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12'nci maddesiyle yapılan düzenlemeyle de bahse konu muafiyet, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları için de sağlanmıştır. 678 Sayılı KHK, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlere, görevi olmadığı halde mukavemet ederken şehit olanların kendinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan kardeşlerinin tamamı hakkında, 10'uncu maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinin (b) alt bendinin ikinci paragrafında düzenlenen hükümler uygulanır."