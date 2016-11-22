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Bakan Çavuşoğlu, Kerry ile görüştü!

, Amerika Birleşik Devletleri () Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Kerry ile görüştü!
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Halep'teki durum başta olmak üzere Suriye'ye ilişkin güncel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı 02:15
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