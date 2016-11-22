Bahçeli, AK Parti ile yeni anayasa konusunda mutabakata varmaz zorunda olduklarını belirterek, "AK Parti'nin anayasa taslağı geçtiğimiz hafta bize ulaştı. Yoğun bir mesai ile çalışmalarımızı tamamladık. Onayladığımız gibi itiraz ettiğimiz konu başlıkları oldu. Konuşa konuşa pürüzleri aşacağımızı düşünüyoruz. Anayasa değişikliğini dar kapsamlı tutmanın yararlı olacağı kanaatindeyiz. Merdiven usulü ile basamakları adım adım çıkarak Türkiye'yi büyük bir sorundan kurtarabiliriz. İnşallah mutabakata varacağız daha doğrusu varmak zorundayız. MHP milletinin sesini duymaktadır. Biz millet ne diyor ona bakıyoruz. Sinek vızıltıları bizi rahatsız etmez. Biz sabah başka akşam başka olanlardan değiliz. Ne diyorsak yaparız, yaptığımızı da bozkurt gibi savunuruz." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NU TOPA TUTTU
Bahçeli, her fırsatta MHP'ye eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle cevap verdi. Bahçeli şunları söyledi;
"CHP yöneticilerinin gıybet ve dedikoduya çakılmaları talihsizliktir. Ucube benzetmeler, mesnetsiz iddialar sahibine dönecektir. Sayın Kılıçdaroğlu bizi tanımıyor, tanımak istemiyor bu doğaldır. Doğal olmayan 47 yıllık bir hareketi kendi gibi görme hatasıdır. Sayın Kılıçdaroğlu şunu aklından çıkarmasın ki kavga gibi bir amacımız yoktur. Olursa da kendileri bizim klasmanımızda zaten değildir. Sakal bıyığa denk olmayınca berber ne yapsın? Söz eylemi doğrulamayınca adam neylesin? CHP vatanı böldürmeyeceğiz diyor, kendilerini alkışlıyor, Allah tamamına erdirsin diyoruz.
CHP'NİN İÇİNE HDP KAÇMIŞ
Biz Adana'ya gideceklerini sanıyorduk, rotalarını şaşırmışlar Kartal'a gitmişler. CHP Adana bahane Kartal şahane dedi, HDP-PKK ile suçüstü basıldı. CHP düşe kalka, ine çıka PKK'nın bagajı haline geldi. Anladığımız kadarıyla HDP, CHP'nin içine kaçmıştır. CHP'deki PKK kalıntıları bünyeyi ele geçirmeye başlamıştır. PKK'lılara cici çocuk muamelesi yapan sicili bozuklar da ortadadır. Atatürk yerinden kalkıp bunların halini görse ya tekrar yatar, ya alayını İzmir'e kadar kovalar. Vatanı böldürmeyeceğiz demek kolaydır, buna imanla, sevdayla bağlanmak er kişinin harcıdır."
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ALLAH SENİ KORUSUN BAHÇELİM
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