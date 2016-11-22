Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün TBMM'deki partisinin Grup Toplantısı'nda 'şehitler arasında ayrım yapıldığı'na dair skandal açıklamalarına tepkiler devam ederken Aydın Doğan medyası Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı.

AYDIN DOĞAN VE KILIÇDAROĞLU'NUN YALAN ORTAKLIĞI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun cehalet dolu sözleri Aydın Doğan medyasından destek gördü. Yalan ve iftirada birleşen Kılıçdaroğlu ve Doğan medyası skandal sözleri gün boyu manşetten verdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerini Hürriyet, "Kılıçdaroğlu'ndan askerlik düzenlemesine tepki" şeklinde verdi. İşte Hürriyet'in o haberi;







BAKANLIK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Milli Savunma Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği gibi bir ayrım kesinlikle söz konusu değildir" denildi.



KILIÇDAROĞLU'NUN CEHALET DOLU O SÖZLERİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz şehitlerinin kardeşleri ve çocukları arzu ederlerse askerlik yapmayacaklar. Ama PKK'ya karşı mücadele eden şehitlerin çocukları ve kardeşleri askerlik yapacak. Bu düzenlemeyi yapanlar haindirler. Şehitler arasında ayrımcılık yapan partiden ülkeye kadınlara çocuklara esnafa sanayiciye hayır gelmez" dedi.