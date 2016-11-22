Ateşle oynadı!

Konya'nın Selçuklu İlçesi'nde geçtiğimiz 19 Kasım günü lüks bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Alevlerin söndürülmesinin ardından sürücü koltuğunda yanmış bir erkek cesedine ulaşıldı. Ceset, kimliğin belirlenmesi için Beyhekim Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. İlk belirlemelerde cesedin başından tabancayla bir el ateş edildiği, ölmeden önce de alevler arasında kaldığı ortaya çıktı. Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ise şüpheli cinayetle ilgili çalışma başlattı. Özel ekip, otomobilde yaptığı incelemede kontak anahtarının üzerinde 'Erdal' yazısını fark etti. Ardından şase numarasındanaracın Sırbistan'da yaşayan ErdalTursun'a (39) ait olduğu belirlendi.İşte bu detayın ardından cinayetintüm ayrıntıları bir bir deşifreedildi! Polis, kentteki otel kayıtlarını incelediğinde Tursun'un olay akşamı Sırp sevgilisi Jovana Milic ile Konya'ya iş görüşmesi için bir otele geldiğini tespit etti. Jovana Milic'in ifadesinde Tursun'un Mehmet Acar ile iş kurmaya geldiğini söylemesi üzerine polis Acar'ın yakalanması için harekete geçti. Otelin kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri işadamı, Sırp sevgilisi ve şüpheli Mehmet Acar'ı görüntülerde tespit etti. Araştırma sonrasında Acar, kiraladığı otomobilde ele geçirildi. Mehmet Acar'ın (31) emniyetteverdiği ifadeler ise herkesi şoke etti!
DAHA ÖNCE TV DE EVLENMİŞ Katil Mehmet Acar'ın olayda kullandığı tabanca da incelemeye alındı. Acar'ın özel bir düzenek yaparak boş kovanın dışarı çıkmamasını sağladığı ortaya çıktı. Öte yandan Erdal Tursun'un 2013 yılında özel bir televizyon kanalında yayınlanan evlendirme programında Azeri Esmira Asgarova ile evlenip, bir süre sonra ayrıldığı öğrenildi. Sırp sevgilisine ise kendisi 'showmen' olarak tanıttığı belirlendi.
70 BİN LİRAMI ALDI Danimarka'dan Türkiye'ye dönerken Erdal Tursun ile tanıştığını belirten Acar, şunları söyledi: "Eşimle boşanma durumundayız. Erdal'ın eşimle ilişkilerini olduğunu öğrendim. İş kurma bahanesiyle Erdal'ı Konya'ya çağırdım. Olay akşamı sevgilisini otele bıraktıktan sonra birlikte alkol aldık. 'Benim çocuklarıma sen mi babalık yapacaksın' diyerek tabancayla başından vurdum. Aracı bagajdaki mangal jeliyle ateşe verdim." Zanlının eşi Elanur Zümrüt Acar (31) da ifadeler doğrultusunda gözaltına alındı. Polise verdiği ifadede kısa süre önce Erdal Tursun ile tanıştığını, kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını, bu yolla 70 bin lirasını aldığını anlattı. Öte yandan Mehmet Acar, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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