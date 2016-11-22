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Aranıyorlar!

FETÖcü hainler her yerde aranıyor!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaları kapsamında önemli bir tespit yaptı. Soruşturma kapsamında Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3 general, 100 subay, 12 astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3 amiral, 18 subay, 9 astsubay ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 general, 4 subay ve 4 astsubay olmak üzere, toplan 154 FETÖ'cü askerin i olduğu ortaya çıktı.


GÖRENLER İHBAR ETSİN
, hain girişimi sırasında görev alan Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Albay İlhami Polat, Yüzbaşı Ömer Ergenekon, Yarbay Atakan Adaşoğlu, Kurmay Yüzbaşı Güven Günindi, Kurmay Yarbay Sait Tosun ile Yüzbaşı Abdullah Beyazkürk'ün fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı. Bu isimleri görenlerin ihbarda bulunmaları istendi. Firari Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Albay İlhami Polat'ın hakim eşi Suzan Polat da gözaltına alınmış, etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olmuş ve serbest kalmıştı. Firari askerlerden Yüzbaşı Ömer Ergenekon'un da darbe girişimi sonrası Hava Harp Okulu'nun güvenlik kameralarını kıran ve bazı görüntüleri yok etmeye çalışan subay olduğu belirtildi. Öte yandan darbe girişimi sonrası toplam 4 bin 500 askerin tutuklandığı belirtildi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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