Aranıyorlar!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında önemli bir tespit yaptı. Soruşturma kapsamında Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3 general,100 subay, 12 astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3amiral, 18 subay, 9 astsubay ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 general, 4 subay ve 4astsubay olmak üzere, toplan 154 FETÖ'cü askerin firari olduğu ortaya çıktı.
GÖRENLER İHBAR ETSİN Savcılık, hain darbe girişimi sırasında görev alan Kara HarpOkulu Kurmay Başkanı Albayİlhami Polat, Yüzbaşı ÖmerErgenekon, Yarbay AtakanAdaşoğlu, Kurmay YüzbaşıGüven Günindi, KurmayYarbay Sait Tosun ile YüzbaşıAbdullah Beyazkürk'ünfotoğraflarını kamuoyuylapaylaştı. Bu isimleri görenlerin ihbarda bulunmaları istendi. Firari Kara Harp OkuluKurmay Başkanı Albay İlhamiPolat'ın hakim eşi Suzan Polatda gözaltına alınmış, etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olmuş ve serbest kalmıştı. Firari askerlerden YüzbaşıÖmer Ergenekon'un dadarbe girişimi sonrası HavaHarp Okulu'nun güvenlikkameralarını kıran ve bazıgörüntüleri yok etmeye çalışansubay olduğu belirtildi. Öte yandan darbe girişimi sonrası toplam 4 bin 500 askerin tutuklandığı belirtildi.
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