TSK'da görevli FETÖ üyesi askerlerin organize ettiği başarısız darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli soruşturmalar kapsamında yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Darbe girişiminin mimarı olarak değerlendirilen ve TSK imamı olduğu anlaşılan akademisyen Adil Öksüz'ün, özel aracıyla Ankara'ya gelişinin görüntülerine ulaşıldı.

5 KEZ 34 SIR 49 PLAKALI ÖZEL ARACIYLA ANKRA'YA GELİP DÖNDÜ

Darbe girişimini tüm boyutlarıyla yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Öksüz'ün faaliyetleri üzerine yoğunlaştı. Yapılan araştırmalar sırasında, darbe girişimi planını değerlendirmek için sık sık Ankara'ya geldiği belirlenen firari Öksüz'ün Mart ayından itibaren 5 kez 34 SIR 49 plakalı özel aracıyla Ankra'ya gelip döndüğü saptandı. Ankara'da TSK içinde görevli üst düzey komutanlarla darbe girişimi için hazırlık toplantıları yaptığı anlaşılan Öksüz'ün, kendi aracıyla gelişlerinin kamera görüntüleri, soruşturma savcılığı tarafından elde edilerek dosyaya konuldu.



BİRGÜN SONRA ANKARA'YI TERK ETTİ!

Milliyet'te yer alan habere göre ulaşılan görüntü, Öksüz'ün darbe girişimi öncesinde kendi aracıyla Ankara'ya son gelişinin görüntüsü oldu. Ankara'daki koordinasyonu sağlamak amacıyla geldiği değerledirilen Öksüz'ün 15 Haziran günü 18.01'de Ankara'ya giriş yaptığı anlaşıldı. Öksüz'ün tek başına geldiği görülen görüntünün Ankara'nın otoyol üzerindeki giriş noktası olan Akıncılar-Mürted'den elde edildiği öğrenildi. Öksüz'ün aynı seyahatinde ertesi gün 12.05'te yine aynı noktadaki otoyol kameralarına girdiği ve Ankara'yı terk ettiği anlaşıldı.



GÜNEŞLİKLE GİZLENMİŞ!

Öksüz'ün, araç kullanırken elde edilen bazı görüntülerinde ise kameralara yakalanmamak için araçtaki güneşliği açarak kendisini gizlemeye çalıştığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak'ın koordinesinde yürütülen soruşturmada, Öksüz'ün kendi aracıyla 30-31 Mart, 5-6 Mayıs, 27-28 Mayıs, 4-5 Haziran ve son olarak 15-16 Haziran'da Ankara'ya gelip gittiği ortaya çıktı. Öksüz'ün, darbe girişiminden bir gün önce Ankara'ya geldiği anlaşılmış, darbe girişimi sonrasında 18 Temmuz sabahında yine uçakla Ankara'dan ayrıldığı ortaya çıkan Öksüz kayıplara karışmıştı.